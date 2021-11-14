Дадонов признан первой звездой матча «Вегас» — «Ванкувер»
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Сегодня, 14 ноября, «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4. Российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов набрал три очка – оформил дубль и отдал результативную передачу – и стал первой звездой матча.
В текущем сезоне россиянин провёл 15 игр и набрал в них восемь очков: забросил пять шайб и отдал три результативные передачи. Хоккеист выступает за «Голден Найтс» первый сезон. Ранее он также играл в НХЛ за «Флориду Пантерз» и «Оттаву Сенаторз».
После 15 игр «Вегас» с 18 очками занимает восьмое место в таблице Западной конференции.
По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
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