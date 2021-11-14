Дадонов — об игре со Стоуном: он делает много хороших вещей на льду, это облегчает задачу

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов поделился мнением об игре с форвардом Марком Стоуном.

«Он просто упрощает мою игру. Он делает так много хороших вещей на льду, что это облегчает мне задачу», – цитирует Дадонова журналист Джесси Грейнджер в «Твиттере».

Напомним, по итогам матча с «Ванкувер Кэнакс» Дадонов был признан первой звездой. Хоккеист набрал три очка – оформил дубль и отдал результативную передачу.

В текущем сезоне россиянин провёл 15 игр и набрал в них восемь очков: забросил пять шайб и отдал три результативные передачи. Хоккеист выступает за «Голден Найтс» первый сезон. Ранее он также играл в НХЛ за «Флориду Пантерз» и «Оттаву Сенаторз».



После 15 игр «Вегас» с 18 очками занимает восьмое место в таблице Западной конференции.



По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.