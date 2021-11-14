Маршессо — о 100-м голе за «Вегас»: «Голден Найтс» — гордость моей карьеры
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо, оформивший дубль во встрече с «Ванкувер Кэнакс», забросил сотую шайбу за «Вегас» и поделился мнением о выступлении в составе «рыцарей».
«Вегас Голден Найтс» – гордость моей карьеры», – цитирует хоккеиста журналист Джесси Грейнджер в «Твиттере».
Хоккеист выступает за «Вегас» с сезона-2017/2018, когда команда только появилась. В текущем чемпионате он провёл 15 игр и набрал в них 13 очков: забросил девять шайб и отдал четыре результативные передачи. Ранее хоккеист набирал за сезон в «Вегасе» не менее 53 очков, а больше всего шайб за один чемпионат забросил в первом сезоне за «Вегас» – 35.
Ранее хоккеист играл в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флориду Пантерз».
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