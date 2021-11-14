Экман-Ларссон — о силовом Макнэбба против Подколзина: мне сразу не понравился хит

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой «Вегаса» (7:4). Российский нападающий «косаток» Василий Подколзин в первом периоде угодил под эффектный силовой приём в исполнении защитника хозяев Брейдена Макнэбба. За Подколзина вступился альтернативный капитан «Ванкувера» Оливер Экман-Ларссон, с которым у Макнэбба состоялось непродолжительное выяснение отношений.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

«Мне сразу не понравился хит… Нам нужно быть командой, чтобы помогать друг другу», – цитирует Экман-Ларссона журналист Томас Дранс в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 20-летний Подколзин провёл 14 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 3 (3+0) очка.