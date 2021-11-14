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Сборная Франции покинула лёд после игры с Беларусью до гимна в честь победителя

Сборная Франции покинула лёд после игры с Беларусью до гимна в честь победителя
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Сборная Беларуси обыграла в заключительном матче Турнира четырёх наций команду Франции со счётом 6:3. Как сообщает «Прессбол», после завершения встречи французские хоккеисты демонстративно покинули лёд ещё до исполнения гимна в честь победителя игры.

Отмечается, что сборная Франции отреагировала таким образом на многочисленные столкновения и рукоприкладство во время матча.

«Конечно, это неприятно, но не мне это комментировать. Думаю, есть какие-то инстанции, которые должны обратить на это внимание, будем ждать их реакции», — заявил тренер сборной Беларуси Константин Кольцов.

Источник: видеотрансляция матча на YouTube-канале Федерации хоккея Беларуси.

Белорусские хоккеисты одержали победу на турнире, ранее обыграв команды Австрии (3:2, ОТ) и Словении (3:0).

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