«Авангард» сообщил о ценах на специальный выездной тур на матч с «Ак Барсом» в Дубае

«Авангард» опубликовал информацию о ценах на специальный выездной тур на матч в рамках Ice Dubai Show в Дубае (ОАЭ) с «Ак Барсом».



Игра состоится 3 декабря на стадионе «Coca-Cola Арена». 4 и 5 декабря пройдёт ледовое шоу «Спящая красавица: легенда двух королевств» с участием олимпийских чемпионок Татьяны Навки и Алины Загитовой.



Специальный тур включает в себя перелёт из Москвы в Дубай и обратно, четыре ночи в отеле, а также стоимость билетов на матч и/или ледовое шоу. Общая цена составляет от 85,5 до 108,8 тыс. рублей в зависимости от отеля и места на арене.



Самый дешёвый билет на матч обойдётся в 3650 рублей, самый дорогой – в 9490 руб.



Напомним, в Дубае в эти дни будет проходить всемирная выставка «Экспо-2020». Матч между «Ак Барсом» и «Авангардом» будет приурочен ко Дню России на данном мероприятии.