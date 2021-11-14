Пойнт — о сейве Василевского: он сделал так, что подобные сейвы воспринимаются рутинно

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт поделился эмоциями от сейва голкипера клуба Андрея Василевского в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:2, ОТ).
«Это было невероятно. Выход «три в два», они делают выверенный пас, Экблад поднимает шайбу, но Василевскому удаётся растянуться и подставить ловушку. Большего сделать просто невозможно. Васи сделал так, что подобные сейвы стали восприниматься рутинно. Но они однозначно не обычные. Он спас для нас игру, и в итоге благодаря этому мы заработали два очка», — цитирует Пойнта официальный сайт НХЛ.
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«Тампа» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 13 матчей набрав 17 очков. В следующем матче подопечные Джона Купера сыграют дома с «Нью-Йорк Айлендерс» (16 ноября).
- 14 ноября 2021
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