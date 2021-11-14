Брюнетт — о 2:3 с «Тампой»: регулярный чемпионат НХЛ похож на океан с приливами и отливами

Исполняющий обязанности главного тренера «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3, ОТ).



«Мы упорно боролись, сумев переломить ход матча. Начали выигрывать микродуэли, и это вернуло нас в игру. В начале сезона мы вытягивали похожие матчи. А регулярный чемпионат похож на океан, у которого есть приливы и отливы. Мы понимаем, что НХЛ — это тяжёлая лига и в ней бывает много матчей, как этот», — приводит слова Брюнетта официальный сайт НХЛ.



«Флорида» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 15 матчей набрав 23 очка. В следующей встрече «Пантерз» сыграют дома с «Нью-Йорк Айлендерс» (17 ноября).