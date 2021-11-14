Чехович: не понял, как остался без приза новичку сезона КХЛ. Может, потому что уехал в НХЛ

Нападающий «Торпедо» Иван Чехович рассказал о выступлении в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», а также поделился мнением о призе лучшему новичку прошлого сезона КХЛ.



«Как остался без приза лучшему новичку прошлого сезона КХЛ? Сам не понял. И никто не объяснил, хотя, конечно, мне и не должны объяснять. Наверное, есть какие-то правила. Может, из-за того, что я разорвал контракт и уехал в Америку… Хотя я рассчитывал на приз, думал об этом. И Клим Костин ведь тоже даже в тройку номинантов не попал. Видимо, потому что уехал.



Дебют в НХЛ? Волнительно было! Вернувшись из «Торпедо», я отыграл 17 матчей в АХЛ. И вот в один день на раскатке мне сказали, что через 40 минут надо улетать на игру с «Колорадо». Я быстрее в аэропорт поехал. Прилетел, и мне сказали, что завтра буду играть. В итоге ночь не спал, ужасно чувствовал себя на игре. Не готов оказался психологически, тяжело пришлось.



Меня поставили к Логану Кутюру и Рудольфу Балцерсу. Помню, как нам сказали, что играть будем против Натана Маккиннона, Микко Рантанена и Габриэля Ландескога. Я говорю: «Окей».



В итоге в первом периоде я шайбу вообще не потрогал. И в перерыве меня перевели в другое звено. Помню, у меня тогда первая мысль была: «Да какая мне НХЛ вообще?». Следующие матчи уже проще было. Жаль, что все матчи проиграли только, как специально.



Кто в «Сан-Хосе» впечатлил? Брент Бёрнс прежде всего. Ты смотришь на всех и думаешь: «Вот он — крутой, да, но этого можно достичь, если много работать». С Бёрнсом не так, он будто с другой планеты. Он просто какой-то идеальный защитник, и в обороне суперкрутой, и в атаке суперкрутой. Он всё успевает. Не знаю, как его можно пройти. По-моему, я даже на видео никогда не видел, чтобы его обыгрывали, проходили его.



Из соперников запомнился тот же Маккиннон. Помню, после вбрасывания я четко понимал, что он пойдёт обводить. Меня и предупредили об этом. И всё равно он меня на этом поймал. Руки феноменальные у него и скорость выдающаяся», — цитирует Чеховича «РИА Новости Спорт».