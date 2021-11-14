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Панарин: просыпаться с мыслью, что я должен изменить свою игру — не самое плохое дело

Панарин: просыпаться с мыслью, что я должен изменить свою игру — не самое плохое дело
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о желании наносить большее количество бросков по воротам и изменить свою игру.

«Дело не только в бросках, но и в позициях, откуда они наносятся. Обычно я начинаю атаку, пытаюсь стянуть на себя пару соперников, чтобы потом отдать шайбу свободному партнёру. В итоге оказываюсь далеко от ворот. Если я буду подходить ближе, это должно помочь.

Последние два года получились для меня удачными. У меня было немало очков. И, как свойственно человеческой натуре, я думал: «Окей, мне не нужно ничего менять». Но теперь понимаю, что должен измениться. И, честно говоря, просыпаться по утрам с этой мыслью, — не самое плохое дело. Она мотивирует», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард сыграл в 14 матчах, набрав 15 (4+11) баллов при полезности «-3».

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