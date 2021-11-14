Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник сборной России Елесин открыл счёт в матче с Чехией на Кубке Карьяла — 2021

Защитник сборной России Елесин открыл счёт в матче с Чехией на Кубке Карьяла — 2021
Комментарии

В эти минуты в Хельсинки проходит матч Кубка Карьяла — 2021 между сборными России и Чехии.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в игре на четвёртой минуте в ситуации «пять на четыре» открыл защитник Александр Елесин. Россияне закрепились в зоне, Александр Никишин сделал перевод на левый край, Елесин подстроился и мощно зарядил в дальнюю девятку ворот сборной Чехии.

Матч между Россией и Чехией стартовал в 14:30 мск. Это третья игра россиян на Кубке Карьяла. В первой встрече национальная команда уступила Финляндии со счётом 0:3, во второй проиграла шведам (2:4).

Напомним, сборная России стала победителем Еврохоккейтура сезона-2020/2021, набрав 27 очков в 12 матчах и одержав победы в Кубке Карьяла — 2020, Кубке Первого канала — 2020 и Хоккейных играх Beijer — 2021.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021