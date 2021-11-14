С. Зубов: сборная России удачно провела матч, приятно завершить этот этап победой

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Зубов подвёл итоги матча с Чехией (5:2) в рамках Кубка Карьяла — 2021.



«Несомненно, передалось настроение ребят и нашего тренерского штаба. Мы удачно провели матч, приятно завершить этот этап победой. Нам удалось сегодня быстро забить в большинстве. Где-то в третьем периоде немного ослабили, чехи пошли вперёд, но мы справились с давлением и продолжали играть в наш хоккей и систему, которую задали с первого периода.



У защитника Александра Елесина поставленный бросок, попал впритирку, шансов не было. Побольше бы нам таких защитников. Что касается его силового приёма, то я впервые такое увидел, когда отлетает конёк, если честно», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.