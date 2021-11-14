Три лидера московского «Динамо» вернулись в строй перед матчем с «Йокеритом»

Московское «Динамо» на официальном сайте сообщило о состоянии некоторых игроков клуба.



В составе бело-голубых произошли важные изменения. Оскар Линдберг, Артём Фёдоров и Роб Клинкхаммер покинули список травмированных и готовятся к встрече с «Йокеритом». Продолжают восстановление Антон Назаревич, Владислав Ефремов и Андрей Педан. В составе гостей всего две потери. Матч в Петровском парке пропустят лучший бомбардир, защитник финнов, Филип Хольм и Хенрик Хаапала.



«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, после 27 матчей набрав 34 очка. «Йокерит» — лидер Запада, набрав 40 баллов после 27 игр. Матч между московской и финской командой пройдёт в понедельник, 15 ноября, в Москве. Начало — в 19:30 мск.