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Три лидера московского «Динамо» вернулись в строй перед матчем с «Йокеритом»

Три лидера московского «Динамо» вернулись в строй перед матчем с «Йокеритом»
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Московское «Динамо» на официальном сайте сообщило о состоянии некоторых игроков клуба.

В составе бело-голубых произошли важные изменения. Оскар Линдберг, Артём Фёдоров и Роб Клинкхаммер покинули список травмированных и готовятся к встрече с «Йокеритом». Продолжают восстановление Антон Назаревич, Владислав Ефремов и Андрей Педан. В составе гостей всего две потери. Матч в Петровском парке пропустят лучший бомбардир, защитник финнов, Филип Хольм и Хенрик Хаапала.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, после 27 матчей набрав 34 очка. «Йокерит» — лидер Запада, набрав 40 баллов после 27 игр. Матч между московской и финской командой пройдёт в понедельник, 15 ноября, в Москве. Начало — в 19:30 мск.

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