«Барыс» объявил о возвращении в клуб нападающего Сагадеева

«Барыс» объявил о заключении контракта с нападающим сборной Казахстана Антоном Сагадеевым.



Как сообщает твиттер-аккаунт клуба из Нур-Султана, соглашение носит двухсторонний характер и будет действовать до 30 апреля 2022 года.



В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Сагадеев провёл за «Локомотив» восемь матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко результативности при показателе полезности «-1».



Ранее 28-летний форвард выступал за «Барыс» с 2017 по 2021 год. Всего на его счету в Континентальной хоккейной лиге 254 матча, в которых он набрал 54 (23+31) балла при общей полезности «-1».



«Барыс» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 27 матчей набрав 24 очка.