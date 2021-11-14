«Барыс» объявил о возвращении в клуб нападающего Сагадеева
Поделиться
«Барыс» объявил о заключении контракта с нападающим сборной Казахстана Антоном Сагадеевым.
Как сообщает твиттер-аккаунт клуба из Нур-Султана, соглашение носит двухсторонний характер и будет действовать до 30 апреля 2022 года.
В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Сагадеев провёл за «Локомотив» восемь матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко результативности при показателе полезности «-1».
Ранее 28-летний форвард выступал за «Барыс» с 2017 по 2021 год. Всего на его счету в Континентальной хоккейной лиге 254 матча, в которых он набрал 54 (23+31) балла при общей полезности «-1».
«Барыс» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 27 матчей набрав 24 очка.
Комментарии
- 14 ноября 2021
-
18:23
-
18:12
-
17:48
-
17:37
-
17:33
-
17:28
-
16:53
-
16:34
-
16:17
-
15:54
-
15:15
-
15:09
-
14:54
-
14:40
-
14:23
-
14:10
-
13:45
-
13:29
-
13:17
-
13:15
-
13:01
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
11:43
-
11:24
-
11:17
-
10:44
-
10:26
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:30
Партнерский контент