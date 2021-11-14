Р. Ротенберг: Мичков — уникальный хоккеист, но нельзя форсировать события

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился мнением об игре форварда Матвея Мичкова.

«Как вижу развитие Мичкова? Надо идти спокойно, не форсировать события. Это мы и делаем. Даём ему максимальную возможность играть в КХЛ, но при этом понимаем, что 20 минут в КХЛ сегодня мы ему не можем дать. Поэтому он играет в МХЛ, там он может играть как можно больше, быть лидером команды, развиваться. Все эти решения мы принимаем вместе, находимся в постоянном контакте с Матвеем, его родителями. Он же несовершеннолетний, школьник, уроки делает. Ищем решение совместно, чтобы он постоянно развивался. Это уникальный хоккеист, но нельзя форсировать события. Мы должны спокойно и плавно готовить его к выступлению и в молодёжной, и в юниорской сборной. Нельзя перегрузить Матвея. Есть примеры, когда игрока перегружают. Почему Мичков сыграл так здорово? Потому что была проведена огромная работа, чтобы он именно здесь вышел на пик формы. Для многих тренеров сюрприз, когда они видят в составе 16-летнего пацана. Первая реакция: мы же не можем его ставить! По Грудинину такая же реакция.

Но по ходу турнира он выиграл конкуренцию у взрослых. Посмотрите, сколько он сыграл в первом матче – всего четыре минуты. Потом больше, потом ещё больше, и большинство, и «пять на пять», забили важный гол с Воронковым. Был вопрос, кто забил этот гол. Мы посмотрели видео – забил Воронков, он проткнул шайбу. Мичков бросил из-за ворот, попал в защитника сборной Чехии. Воронков забил, хотя такое ощущение, что Мичков этот гол наколдовал», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.