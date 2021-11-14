КХЛ оштрафовала и дисквалифицировала на два матча Брэндона Ипа
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Авангард» – «Куньлунь Ред Стар» и принял решение дисквалифицировать и оштрафовать форварда «Куньлуня» Брэндона Ипа за удар в голову игрока «Авангарда» Владимира Брюквина.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего гостей Брэндона Ипа наказание по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», – написала пресс-служба лиги на официальном сайте.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Напомним, что встреча завершилась победой омского «Авангарда» со счётом 5:0.
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