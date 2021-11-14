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Р. Ротенберг: есть шанс, что Знарок поедет на МЧМ. Мы рассчитываем на его опыт

Р. Ротенберг: есть шанс, что Знарок поедет на МЧМ. Мы рассчитываем на его опыт
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Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о состоянии здоровья тренера-консультанта сборной России Олега Знарка.

«По последней информации, здоровье улучшается. Конечно, есть шанс, что он поедет на МЧМ. Мы на его опыт рассчитываем 100%. Этот опыт необходим команде для победы», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что Олег Знарок покинул расположение сборной России 10 ноября перед игрой с командой Финляндии из-за болезни. Сообщалось, что у тренера признаки ОРВИ.

На Кубке Карьяла сборная России уступила в двух стартовых матчах: Финляндии (0:3) и Швеции (2:4), но обыграли Чехию (5:2).

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России сыграет в группе B и начнёт МЧМ встречей со Швецией.

Напомним, молодёжная сборная России под руководством нового главного тренера Олега Браташа сыграет в группе B со Швейцарией, Словакией, Швецией и США.

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