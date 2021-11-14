Кросби выведен из ковид-протокола и сыграет с «Вашингтоном». У него один матч в сезоне

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби выведен из ковид-протокола, сообщает официальный сайт «Питтсбурга». Нападающий сможет принять участие в матче с «Вашингтон Кэпиталз», который состоится завтра, 15 ноября.



Помимо Кросби, из ковид-протокола убраны Брайан Дюмулин, Маркус Петтерссон и Чад Рухведель.



Капитан «пингвинов» был помещён в ковид-протокол после того, как 3 ноября сдал положительный тест на коронавирус, но теперь, отбыв карантин, готов снова выйти на лёд.



Кросби в нынешнем сезоне принял участие в одной встрече с «Нью-Джерси» (2:4), не отличившись результативными действиями при показателе полезности «-3».



Матч между «Пингвинз» и «Кэпиталз» пройдёт в понедельник, 15 ноября. Стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.

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