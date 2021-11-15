«Самое тяжёлое решение». Лео Комаров объявил о переходе из «Айлендерс» в СКА

34-летний финский форвард Лео Комаров в социальных сетях объявил о возвращении в КХЛ, заявив, что присоединяется к санкт-петербургскому СКА.

«Это самое тяжёлое решение, которое я принимал в своей карьере. Покинуть моих одноклубников и тренеров, которые были моей семьёй в течение последних трёх лет — это делает мне больно больше, чем кто-либо мог подумать. Забудем обо всех слухах. Я сам принял это решение. Никто другой не делал этого за меня.

Я хотел бы поблагодарить «Айлендерс» за поддержку. Очень рад, что встретил ребят. Не просто некоторых из них, а имею в виду всю команду. У вас невероятные человеческие качества. Огромное спасибо фанатам, которые поддерживали и болели за меня. Это многое значит. Надеюсь, вы выиграете Кубок Стэнли.

Теперь я подписал контракт с клубом СКА из КХЛ и с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к команде», — гласит пост Комарова в «инстаграме».

Всего на счету Комарова 491 матч в НХЛ, в которых ему удалось набрать 170 (63+107) очков при показателе полезности «+20» и 207 минутах штрафного времени. В КХЛ с 2009 по 2014 год он выступал за московское «Динамо», в составе которого провёл 247 встреч и совершил 128 (56+72) результативных действий.