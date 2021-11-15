Задоров отметился голом в игре с «Оттавой» после сольного прохода из своей зоны

В эти минуты в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Оттава Сенаторз» принимает «Калгари Флэймз». Идёт 3-й период, в счёте ведут гости – 4:0.

На старте заключительной двадцатиминутки отметиться красивой заброшенной шайбой после сольного прохода из своей зоны удалось 26-летнему российскому защитнику «Калгари» Никите Задорову. Ему ассистировал американский форвард Блейк Коулман.

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Для Задорова этот гол стал вторым в 10 матчах текущего сезона, также на его счету одна результативная передача. Всего в НХЛ на его счету 421 матч, в которых он набрал 86 (25+61) очков при коэффициенте полезности «-8».