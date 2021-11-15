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«Калгари» всухую крупно обыграл «Оттаву». У Задорова гол и «+2»

«Калгари» всухую крупно обыграл «Оттаву». У Задорова гол и «+2»
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Калгари Флэймз». Матч завершился крупной победой гостей со счётом 4:0.

В составе «Калгари» отличились Эндрю Манджапане, Расмус Андерссон, Мэттью Ткачук и Никита Задоров.

26-летний российский защитник Задоров отметился второй заброшенной шайбой в текущем сезоне. Он провёл на льду 14 минут 9 секунд и заработал коэффициент полезности «+2». Его соотечественники из «Оттавы» защитник Артём Зуб и Егор Соколов провели на площадке 17.31 и 12.30 и продемонстрировали показатель полезности «0» и «-2» соответственно.

24-летний чешский голкипер «Калгари» Даниэль Владарж отразил все 27 бросков по воротам и провёл свой первый сухой матч в НХЛ. Его визави из «Оттавы» швед Антон Форсберг совершил 29 спасений после 33 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Манджапане (Монахан, Чюлингтон) – 16:07' (5x5)   0:2 Андерссон (Линдхольм) – 24:51' (5x5)   0:3 Ткачук (Линдхольм, Монахан) – 29:18' (5x4)   0:4 Задоров (Коулман) – 41:56' (5x5)
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