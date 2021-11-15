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Болельщики встретили Овечкина овациями на арене «Вашингтона» в честь 742-й шайбы в НХЛ

Болельщики встретили Овечкина овациями на арене «Вашингтона» в честь 742-й шайбы в НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Завершён 2-й период, в счёте ведут хозяева – 4:1.

Как отмечает обозреватель NBC Sports Эндрю Гиллис в «Твиттере», в начале матча болельщики «Кэпиталз» устроили овации Александру Овечкину во время рекламной паузы в честь его 742-й шайбы в НХЛ и единоличного завоевания четвёртого места в списке лучших снайперов в истории НХЛ. При этом на видеокубке под сводами арены был запущен видеоролик, посвящённый Бретту Халлу, чтобы отдать ему дань уважения.

ВИДЕО.

Напомним, в этой игре Овечкин уже отдал голевую передачу. Таким образом, Овечкин отметился 25-м (12+13) результативным действием в 15-й игре текущего сезона НХЛ. Всего на его счету 1345 (742+603) очков в 1212 встречах в НХЛ.

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