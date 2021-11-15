Кузнецов забросил с передачи Овечкина, продлив результативную серию до 4-х игр

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Идёт 3-й период, в счёте ведут хозяева – 6:1.
На 5-й минуте третьего периода нападающий хозяев Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой. Таким образом, он продлил результативную серию до четырёх игр подряд. Ассистировал же другой российский хоккеист Александр Овечкин.
Овечкин отметился 26-м (12+14) результативным действием в 15-й игре текущего сезона НХЛ. Всего на его счету 1346 (742+604) очков в 1212 встречах в НХЛ.
Также Кузнецов после отдал результативную передачу на Тома Уилсона. Россиянин в текущем сезоне НХЛ набрал 20 очков (6+14) за 15 игр.
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