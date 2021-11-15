Гол Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.



В составе победителей забивали россиянин Евгений Кузнецов, Мартин Фегервары, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Конор Шири и Том Уилсон. У гостей отличился Джейк Гюнцель.



Российский нападающий столичных Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами. Эти голевые пасы стали 604-ми в карьере 36-летнего форварда, что является четвёртым показателем среди россиян в НХЛ. На этом же месте находится экс-нападающий «Детройта» Павел Дацюк, за 953 матча добившийся такого же результата.