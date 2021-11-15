Гол Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
В составе победителей забивали россиянин Евгений Кузнецов, Мартин Фегервары, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Конор Шири и Том Уилсон. У гостей отличился Джейк Гюнцель.
Российский нападающий столичных Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами. Эти голевые пасы стали 604-ми в карьере 36-летнего форварда, что является четвёртым показателем среди россиян в НХЛ. На этом же месте находится экс-нападающий «Детройта» Павел Дацюк, за 953 матча добившийся такого же результата.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Фегервары (Уилсон, Хэтэуэй) – 04:25' (4x5) 2:0 Хэтэуэй (Овечкин, ван Римсдайк) – 14:05' (5x5) 2:1 Гюнцель (Летанг, Мэтисон) – 18:40' (5x5) 3:1 Спронг (Эллер, Шири) – 36:11' (5x5) 4:1 Шири (Макмайкл, Спронг) – 38:36' (5x5) 5:1 Кузнецов (Овечкин) – 44:43' (5x5) 6:1 Уилсон (Кузнецов, Карлсон) – 49:35' (5x4)
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