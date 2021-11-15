Овечкин вышел на четвёртое место в НХЛ по голевым передачам среди россиян, догнав Дацюка

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом — 6:1.
Российский нападающий столичных Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами. Эти действия помогли достичь отметки в 604 голевые передачи в карьере 36-летнего форварда, что является четвёртым показателем среди россиян в НХЛ. На этом же месте находится экс-нападающий «Детройта» Павел Дацюк, за 953 матча добившийся такого же результата.
На первой строчке списка ассистентов — Сергей Фёдоров, совершивший 696 пасов за 1248 встреч. Второй — Евгений Малкин, форвард «Питтсбурга» на настоящий момент сделал 680 передач за 940 игр. Третье место занимает Сергей Зубов, у него 619 пасов за 1068 матчей.
- 15 ноября 2021
-
06:34
-
06:23
-
06:22
-
06:09
-
06:09
-
05:45
-
05:36
-
05:33
-
05:19
-
04:53
-
04:25
-
04:11
-
03:44
-
03:39
-
03:20
-
03:09
- 14 ноября 2021
-
23:40
-
22:34
-
22:27
-
21:47
-
20:22
-
20:14
-
20:00
-
19:27
-
19:11
-
19:07
-
18:54
-
18:23
-
18:12
-
17:48
-
17:37
-
17:33
-
17:28
-
16:53
-
16:34