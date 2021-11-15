Овечкин вышел на четвёртое место в НХЛ по голевым передачам среди россиян, догнав Дацюка

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом — 6:1.



Российский нападающий столичных Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами. Эти действия помогли достичь отметки в 604 голевые передачи в карьере 36-летнего форварда, что является четвёртым показателем среди россиян в НХЛ. На этом же месте находится экс-нападающий «Детройта» Павел Дацюк, за 953 матча добившийся такого же результата.



На первой строчке списка ассистентов — Сергей Фёдоров, совершивший 696 пасов за 1248 встреч. Второй — Евгений Малкин, форвард «Питтсбурга» на настоящий момент сделал 680 передач за 940 игр. Третье место занимает Сергей Зубов, у него 619 пасов за 1068 матчей.