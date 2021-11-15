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«Бостон» обыграл «Монреаль», Романов очков не набрал

«Бостон» обыграл «Монреаль», Романов очков не набрал
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Чарли Макэвой (дубль), Чарли Койл (дважды) и Тейлор Холл. У гостей отличились Йоэль Армиа и Майкл Пеццетта. Российский защитник Александр Романов очков не набрал.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Армиа (Лехконен) – 08:09' (5x5)   1:1 Макэвой (Холл, Зборжил) – 28:27' (5x5)   1:2 Пеццетта (Брукс, Андерсон) – 36:25' (5x5)   2:2 Макэвой (Маршан) – 42:14' (5x4)   3:2 Койл – 45:58' (5x5)   4:2 Койл (Дебраск, Стеен) – 49:05' (5x5)   5:2 Холл (Пастрняк, Карло) – 58:02' (en)
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