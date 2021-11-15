«Бостон» обыграл «Монреаль», Романов очков не набрал

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



В составе победителей забивали Чарли Макэвой (дубль), Чарли Койл (дважды) и Тейлор Холл. У гостей отличились Йоэль Армиа и Майкл Пеццетта. Российский защитник Александр Романов очков не набрал.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.