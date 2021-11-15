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Голы Барбашева и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» обыграть «Эдмонтон»

Голы Барбашева и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» обыграть «Эдмонтон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе победителей забивали Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан Маклауд и Кайлер Ямамото. У хозяев отличились россияне Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко, также забросили шайбы Джордан Кайру и Роберт Бортуццо. На счету Павла Бучневича две результативные передачи.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кайру (Бучневич, Томас) – 14:18' (5x4)   1:1 Макдэвид (Хайман, Сеси) – 19:59' (5x5)   1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман) – 22:51' (5x4)   2:2 Бортуццо (Бозак, Перрон) – 29:58' (5x5)   2:3 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Ямамото) – 36:11' (5x5)   2:4 Маклауд (Фёгеле, Туррис) – 36:19' (5x5)   3:4 Барбашёв (Томас, Парэйко) – 44:06' (5x5)   4:4 Тарасенко (Бучневич, Томас) – 47:48' (5x5)   4:5 Ямамото (Драйзайтль, Нурс) – 59:32' (5x5)
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