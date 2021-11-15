«Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» по буллитам, у Панарина «+1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.



В составе победителей забивали Адам Фокс, Алекси Лафренье, Каапо Какко и решающий буллит забросил Крис Крайдер. У гостей отличились Йеспер Братт, Даги Хэмилтон и Павел Заха. У Артемия Панарина коэффициент полезности «+1».



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.