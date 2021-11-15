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«Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» по буллитам, у Панарина «+1»

«Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» по буллитам, у Панарина «+1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Адам Фокс, Алекси Лафренье, Каапо Какко и решающий буллит забросил Крис Крайдер. У гостей отличились Йеспер Братт, Даги Хэмилтон и Павел Заха. У Артемия Панарина коэффициент полезности «+1».

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Братт (Мерсер, Суббэн) – 15:23' (5x5)   1:1 Фокс – 23:11' (5x5)   2:1 Лафренье (Труба, Какко) – 31:24' (5x5)   2:2 Хэмилтон (Братт, Заха) – 33:20' (5x4)   3:2 Какко (Строум) – 46:29' (5x5)   3:3 Заха (Хишир, Татар) – 57:16'   4:3 Крайдер – 65:00' (ПБ)
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