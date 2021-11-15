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Кросби провоцировал Кузнецова, за россиянина вступился Том Уилсон

Кросби провоцировал Кузнецова, за россиянина вступился Том Уилсон
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей забивали россиянин Евгений Кузнецов, Мартин Фегервары, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Конор Шири и Том Уилсон. У гостей отличился Джейк Гюнцель. В конце матча капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби несколько раз ударил Кузнецова, провоцируя его на ответные действия. Однако за россиянина вступился Уилсон, и инцидент был погашен.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Российский нападающий столичных Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами. Эти голевые пасы стали 604-ми в карьере 36-летнего форварда, что является четвёртым показателем среди россиян в НХЛ. На этом же месте находится экс-нападающий «Детройта» Павел Дацюк, за 953 матча добившийся такого же результата.

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