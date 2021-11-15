Овечкин сократил до трёх очков отставание от Сундина в списке бомбардиров НХЛ всех времён

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1.



За «Питтсбург» отметился Джейк Гюнцель. В составе «Вашингтона» же голом ответил россиянин Евгений Кузнецов, также забили Мартин Фегервары, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Конор Шири и Том Уилсон.



Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами, набрав 25-е и 26-е (12+14) очко в этом сезоне. Российский нападающий с 1346 очками в 1212 матчах продолжает располагаться на 29-м месте в списке бомбардиров НХЛ всех времён. Однако его отставание от занимающего 28-е место Матса Сундина теперь составляет всего три очков. В активе знаменитого шведа 1349 баллов в 1346 матчах. Рекорд принадлежит великому канадцу Уэйну Гретцки (2857).