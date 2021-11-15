Кузнецов одной передачей отрезал четырёх игроков «Питтсбурга»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1.



За «Питтсбург» отметился Джейк Гюнцель. В составе «Вашингтона» же голом ответил россиянин Евгений Кузнецов, также отличились заброшенными шайбами Мартин Фегервары, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Конор Шири и Том Уилсон.



Кузнецов также отметился эффектной результативной передачей. Российский нападающий на 10-й минуте третьего периода вырезал голевой пас на Уилсона. Этой передачей россиянин отрезал сразу четырёх соперников. А Уилсон вырвался «один в ноль» и реализовал большинство.



Россиянин в текущем сезоне НХЛ набрал 20 очков (6+14) за 15 игр.

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