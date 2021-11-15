Артемий Панарин эффектно реализовал буллит и спас «Рейнджерс» от поражения. Видео

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.
В составе победителей забивали Адам Фокс, Алекси Лафренье, Каапо Какко и решающий буллит забросил Крис Крайдер. У гостей отличились Йеспер Братт, Даги Хэмилтон и Павел Заха. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности "+1".
При этом 30-летний нападающий внёс свою лепту в командный результат, эффектно реализовав свою попытку в серии буллитов. Панарин переиграл голкипера «дьяволов» Джонатана Бернье при счёте 1:2 в серии и спас «Рейнджерс» от поражения. В случае промаха Артемия серия была бы закончена в пользу «Нью-Джерси».
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