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Хэтэуэй – о голе: знал, что Овечкин отдаст пас. Не думаю, что это знали соперники

Хэтэуэй – о голе: знал, что Овечкин отдаст пас. Не думаю, что это знали соперники
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

За «Питтсбург» отметился Джейк Гюнцель. В составе «Вашингтона» же голом ответил россиянин Евгений Кузнецов, также отличились заброшенными шайбами Мартин Фегервары, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Конор Шири и Том Уилсон.

Нападающий столичных Гарнет Хэтэуэй поделился эмоциями после гола с передачи Александра Овечкина.

«Я знал, что Овечкин сделает мне передачу. Не думаю, что игроки «Питтсбурга» это знали, тут нам повезло. Но что за пас Овечкина! И Ван Римсдайк перед этим тоже отдал классный пас», – приводит слова Хэтэуэя NBC Sports Washington в своём «твиттере».

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