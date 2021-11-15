Георгиев совершил фантастический сейв на буллите, отразив шайбу лезвием конька

«Нью-Йорк Рейджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл дома «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 Б).
В серии послематчевых буллитов голкипер хозяев Александр Георгиев совершил фантастический сейв. Россиянин лезвием конька отразил бросок опытного нападающего «дьяволов» Томаша Татара. Видео с эпизодом можно посмотреть по ссылке.
Георгиев провёл на льду 65 минут и отразил 24 из 27 бросков «Дэвилз». Во время серии послематчевых буллитов Георгиев совершил три сейва и помог «Рейнджерс» победить.
Напомним, в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу одержали хозяев в серии буллитов (4:3 Б).
В составе победителей забивали Адам Фокс, Алекси Лафренье, Каапо Какко и решающий буллит забросил Крис Крайдер. У гостей отличились Йеспер Братт, Даги Хэмилтон и Павел Заха.
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