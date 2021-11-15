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«Вашингтон» — лидер текущего сезона НХЛ по голам в равных составах

«Вашингтон» — лидер текущего сезона НХЛ по голам в равных составах
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«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место среди всех команд регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в текущем сезоне по голам в равных составах.

У подопечных Питера Лавиолетта 40 голов в ситуации 5x5. Такой показатель «столичные» набрали после того, как забросили 4 из 6 шайб в ворота «Питтсбурга» в равных составах. Авторами голов были Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Евгений Кузнецов и Конор Шири.

Ещё две шайбы забросили Мартин Фегервары в меньшинстве и Том Уилсон в большинстве.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

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