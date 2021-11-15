Разин: если бы у меня было чувство паники, я никогда бы не работал тренером

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал, что чувствовал, когда «Северсталь» в начале сезона Континентальной хоккейной лиги шла на последнем месте в конференции.

«Не паниковал ли, когда «Северсталь» шла на последнем месте Запада? Если бы у меня было такое чувство, я бы никогда не добился успехов как игрок и не работал тренером. Было понимание, в какую сторону идти, в чем мы должны прибавлять. Бывают такие игры, когда не везёт. Именно игра со «Спартаком» показала, что команда просела функционально, ни один игрок тогда не сыграл на максимум. Но мы вышли из трудного положения, поняли, над чем надо поработать. Однако и сейчас мы не останавливаемся в развитии, ищем, над чем работать.

Перерыв в чемпионате был не вовремя для «Северстали»? Все команды устали, и мы не исключение. У нас в последней игре четыре основных защитника не играли из-за травм. Нам нужен был отдых — и мы находили правильные слова, чтобы ребята до конца выжимали максимум. Те выходные не только не помешали, они были как глоток свежего воздуха», — сказал Разин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.