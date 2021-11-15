Разин: легионерам нужна адаптация к КХЛ. У нас за два месяца половина чемпионата проходит

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал игру легионеров команды.

«Лишка, Няттинен, Рооба — они очень много выполняют черновой работы незаметной, которая не вносится в статистику «гол+пас». Тот же Рооба мог бы больше забить, но лиги разные. У нас за два месяца половина чемпионата прошла. Для иностранцев без адаптации к КХЛ тяжело в этот темп войти. Там игра в пятницу и воскресенье, поездки на автобусе занимают максимум 3-4 часа, всё налажено.

У нас перелеты на Дальний Восток. через день опять игра, и для того, чтобы к этому привыкнуть, нужно время. Тот же Пресс, который приехал пятым бомбардиром Лииги, он всё-таки выполняет больше именно оборонительные функции», – сказал Разин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.