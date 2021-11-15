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Разин: у меня хорошие отношения с судьями стали. Судейство в КХЛ реально становится лучше

Разин: у меня хорошие отношения с судьями стали. Судейство в КХЛ реально становится лучше
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о том, почему в этом сезоне не выкладывает спорные моменты из матчей команды в свой «инстаграм».

«У меня хорошие отношения с судьями стали, не могу ничего сказать про них плохого. Да, бывают какие-то непонятные мне решения. Когда я выставил момент с Абдулом, был больше разочарован, что хоккеист вылетел на половину сезона, а не тем, что судьи ошиблись. Дадут ли сопернику дисквалификацию, уже неважно, я был разочарован потерей игрока, а не хотел показать, что судьи какие-то плохие. Судейство реально становится лучше с каждым годом», – сказал Разин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

«Северсталь» занимает 5-е место в Западной конференции, имея в своём активе 34 очка за 26 проведённых матчей.

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