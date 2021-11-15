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У «Монреаля» худшая разница голов в первых 17 матчах НХЛ, начиная с сезона-1941/42

У «Монреаля» худшая разница голов в первых 17 матчах НХЛ, начиная с сезона-1941/42
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«Монреаль Канадиенс» побил антирекорд статистики. У подопечных Доминика Дюшарма 36 забитых шайб при 58 пропущенных в 17 матчах. При этом разница голов составляет «-22».

Это худший показатель «Монреаля», начиная с сезона-1941/1942. Тогда разница забитых и пропущенных шайб у «Канадиенс» после 17 игр составляла «-24».

Напомним, это произошло после поражения «Монреаля» от «Бостон Брюинз» со счётом 2:5. Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден».

В составе победителей забивали Чарли Макэвой (дубль), Чарли Койл (дважды) и Тейлор Холл. У гостей отличились Йоэль Армиа и Майкл Пеццетта. Российский защитник Александр Романов очков не набрал.

В прошлом сезоне «Монреаль» добрался до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Тампе» со счётом 1-4 в серии.

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