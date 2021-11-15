«Он Лео. Дядя Лео. Поэтому он особенный». Тротц — о переходе Комарова из «Айлендерс» в СКА

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц высказался об уходе нападающего Лео Комарова в санкт-петербургский СКА.

«Это грустно во многих отношениях. Он был одним из тех, кто заводил всю команду, одним из тех, кто мог отвлечь внимание соперника от игры. Он играл важную роль в бригаде меньшинства, вносил свой вклад в характер команды. Он мог взаимодействовать с самыми талантливыми ребятами или просто вкалывать на льду. Его можно было использовать по-разному.

Я хотел бы играть в одной команде с Лео, потому что ему есть что рассказать, и он умеет это делать. Он может развеселить, потому что он остроумен. Потому что он Лео. Дядя Лео. Поэтому он особенный», — приводит слова Тротца русская версия официального сайта Национальной хоккейной лиги.