Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стала известна зарплата Лео Комарова в СКА

Стала известна зарплата Лео Комарова в СКА
Комментарии

Стала известна зарплата финского нападающего Лео Комарова, перешедшего из «Нью-Йорк Айлендерс» в санкт-петербургский СКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», за оставшуюся часть текущего сезона Континентальной хоккейной лиги Комаров получит 32 миллиона рублей. По такому же принципу будет рассчитан контракт форварда на следующий сезон.

Всего на счету Комарова 491 матч в НХЛ, в которых ему удалось набрать 170 (63+107) очков при показателе полезности «+20» и 207 минутах штрафного времени. В КХЛ с 2009 по 2014 год он выступал за московское «Динамо», в составе которого провёл 247 встреч и совершил 128 (56+72) результативных действий.

Напомним, вчера, 14 ноября, Лео Комаров в социальных сетях объявил о возвращении в КХЛ, заявив, что присоединяется к санкт-петербургскому СКА.

Новость по теме
«Он Лео. Дядя Лео. Поэтому он особенный». Тротц — о переходе Комарова из «Айлендерс» в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021