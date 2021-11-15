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«О господи, это Джейсон Борн». Spittin' Chiclets — о Кросби, бросившем Фегервары на борт

«О господи, это Джейсон Борн». Spittin' Chiclets — о Кросби, бросившем Фегервары на борт
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«Твиттер» скандально известного североамериканского подкаста Spittin’ Chiclets прокомментировал приём форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби против защитника «Вашингтон Кэпиталз» Мартина Фегервары в матче регулярного чемпионата НХЛ. Spittin' Chiclets сравнил Кросби с Джейсоном Борном, главным героем американского остросюжетного боевика.

Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC. Пост доступен в официальном твиттер-аккаунте Spittin' Chiclets.

«О господи, это Джейсон Борн», – написал аккаунт подкаста в «Твиттере».

Отметим, что Сидни Кросби не был удалён за этот приём против защитника «столичных».

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1. Фегервары отметился заброшенной шайбой в меньшинстве.

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