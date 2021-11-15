«О господи, это Джейсон Борн». Spittin' Chiclets — о Кросби, бросившем Фегервары на борт

«Твиттер» скандально известного североамериканского подкаста Spittin’ Chiclets прокомментировал приём форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби против защитника «Вашингтон Кэпиталз» Мартина Фегервары в матче регулярного чемпионата НХЛ. Spittin' Chiclets сравнил Кросби с Джейсоном Борном, главным героем американского остросюжетного боевика.
Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC. Пост доступен в официальном твиттер-аккаунте Spittin' Chiclets.
«О господи, это Джейсон Борн», – написал аккаунт подкаста в «Твиттере».
Отметим, что Сидни Кросби не был удалён за этот приём против защитника «столичных».
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1. Фегервары отметился заброшенной шайбой в меньшинстве.
- 15 ноября 2021
-
14:30
-
14:27
-
14:13
-
13:45
-
13:37
-
12:49
-
12:15
-
12:13
-
12:05
-
11:45
-
11:34
-
11:15
-
10:53
-
10:36
-
10:22
-
10:01
-
09:50
-
09:22
-
09:03
-
08:38
-
08:24
-
07:56
-
07:46
-
07:40
-
07:17
-
07:06
-
06:34
-
06:23
-
06:22
-
06:09
-
06:09
-
05:45
-
05:36
-
05:33
-
05:19