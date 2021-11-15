«Испытываю отцовскую гордость». Отец Корбана Найта приехал на тренировку «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт прокомментировал приезд своего отца Джека в Балашиху. Джек Найт присутствовал на тренировке клуба и высказался о путешествии в Россию.
«Здорово, что мой отец приехал. Мы давно не виделись, я рад, что он сейчас здесь. Это дополнительно заряжает.
Когда растёшь в Канаде, хоккеем начинаешься заниматься в раннем детстве. Отец всегда был большим поклонником хоккея. С малых лет учил меня и брата играть, с тех пор мы в хоккее. В этом есть его большая заслуга. Он всегда на позитиве, никогда не нагнетает, а только подбадривает, сохраняет позитивный настрой. Это сильно помогает!» — рассказал Корбан Найт в видеоролике на официальном YouTube-канале «Авангарда».
Видео доступно на официальном YouTube-канале «Авангарда».
Также о хоккее высказался и отец Корбана.
«Добрался в Россию хорошо, рад быть здесь! Ничто не сравнится с тем, когда смотришь матч вживую. Намного лучше чувствуешь игру, видишь всё, что происходит на всех участках площадки. Я рад за Корбана, доволен, что он в «Авангарде», играет за Омск. С удовольствием смотрю, как он действует на площадке. Испытываю отцовскую гордость за сына.
Игра не определяет то, кем он является, и он это знает. Хоккей — великолепная игра, но для меня намного важнее то, какой он человек. И это неизменно», — рассказал Джек Найт в видеоролике на официальном YouTube-канале омского клуба.
- 15 ноября 2021
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