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Защитник «Металлурга» Пашнин перенёс операцию после травмы в матче с «Северсталью»

Защитник «Металлурга» Пашнин перенёс операцию после травмы в матче с «Северсталью»
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Михаил Пашнин, получивший травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (2:5), перенёс операцию. Также Пашнин пожелал хоккеистам своего клуба удачи в сегодняшней встрече с «Трактором».

Видеоролик доступен в официальном твиттер-аккаунте хоккейного клуба «Металлург» Магнитогорск.

«Братья по огню! Давайте, удачи сегодня в игре с «Трактором». Я с вами», — сказал Пашнин в видеоролике.

Свой последний матч Михаил провёл 6 ноября с «Северсталью». В 27 играх за «магнитку» он набрал 10 (1+9) очков.

Лидер Восточной конференции «Металлург» сыграет в Челябинске с «Трактором», который располагается на второй позиции, сегодня, 15 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск.

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