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Экс-защитник НХЛ Мето – о хите Кросби: очень безрассудно. За такое надо давать 10 матчей

Экс-защитник НХЛ Мето – о хите Кросби: очень безрассудно. За такое надо давать 10 матчей
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Бывший защитник «Коламбуса», «Оттавы» и «Далласа» Марк Мето высказался о жёстком силовом приёме нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Публикация доступна в официальном твиттер-аккаунте Марка Мето.

«Очень безрассудно. За такое надо давать 10 матчей дисквалификации», — написал Мето у себя в «твиттере».

Отметим, что Кросби раскрошил палец Мето в сезоне НХЛ-2016/2017. Это случилось во время матча между «Оттавой» и «Питтсбургом». Видео инцидента можно посмотреть по ссылке.

Напомним, Кросби бросил на борт защитника «Вашингтона» Мартина Фегервары. Словак ударился головой. После этого приёма Кросби не получил удаления. Матч между «Пингвинз» и «Кэпиталз» завершился со счётом 6:1 в пользу «столичных». Фегервары отметился заброшенной шайбой в меньшинстве.

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