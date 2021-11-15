Лавиолетт: Овечкин может спокойно играть больше 20 минут каждый матч. Он в хорошей форме
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал выступление российского нападающего клуба Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.
«У него очень хорошее движение на площадке. И я вижу, что Овечкин может спокойно получать больше 20 минут в каждом матче, даже когда это спаренные игры.
Он в очень хорошей форме. И в прошлом сезоне Овечкин мне говорил, что менял свою систему тренировок. Потому что было непонятно, когда стартует чемпионат. Это случилось в январе из-за ковидных ограничений, но теперь мы вернулись в привычное русло и видим, что Овечкин вернулся в нормальную колею», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 15 матчей, набрав в них 26 (12+14) баллов.
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