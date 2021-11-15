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«Динамо Р» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
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Рижское «Динамо» расторгло контракт с 20-летним форвардом, сыгравшим 17 матчей за 3 сезона

Рижское «Динамо» расторгло контракт с 20-летним форвардом, сыгравшим 17 матчей за 3 сезона
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Рижское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Патриком Забусовым.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение между сторонами прекращено по обоюдному согласию.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 20-летний форвард принял участие в трёх матчах, не отличившись результативными действиями. Большую часть сезона Забусов провёл в фарм-клубе ХК «Рига» в МХЛ, а также в ХК «Земгале/ЛЛУ».

В общей сложности за три сезона латвийский нападающий принял участие в 17 матчах КХЛ, отличившись одной заброшенной шайбой.

В настоящий момент рижское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 26 матчей набрав 23 очка. В следующей встрече латвийский клуб сыграет дома с «Адмиралом». Матч пройдёт сегодня, 15 ноября. Начало — в 20:30 мск.

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