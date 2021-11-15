Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» одержала восьмую победу в последних 9 матчах, по буллитам переиграв «Нефтехимик»

«Сибирь» одержала восьмую победу в последних 9 матчах, по буллитам переиграв «Нефтехимик»
Комментарии

«Сибирь» по буллитам одержала победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».

Счёт в матче на 14-й минуте открыл нападающий гостей Денис Вихарев, ему ассистировали Руслан Петрищев и Сергей Купцов. Через две минуты ответную шайбу забросил защитник «Сибири» Вадим Кудако с передачи Антона Шенфельда и Ника Шора.

На 32-й минуте «Нефтехимик» снова вышел вперёд благодаря усилиям форварда Сергея Купцова. Автор голевого паса — Кирилл Воробьёв. Хозяева на 40-й минуте во второй раз восстановили равновесие в счёте, отметился нападающий Евгений Чесалин, передачу сделал Денис Бодров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В серии буллитов единственную удачную попытку совершил форвард Александр Шаров.

«Сибирь» одержала восьмую победу в последних девяти матчах, набрав 29 очков после 28 матчей, занимая шестое место в таблице Востока. «Нефтехимик» — восьмой, имея в своём активе 26 баллов после 27 игр.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Вихарев (Петрищев, Купцов) – 13:08' (5x5)   1:1 Кудако (Шенфельд, Шор) – 15:24' (5x5)   1:2 Купцов (Воробьёв) – 31:39' (5x5)   2:2 Чесалин (Бодров) – 39:25' (5x5)   3:2 Шаров – 65:00' (ПБ)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021