«Сибирь» одержала восьмую победу в последних 9 матчах, по буллитам переиграв «Нефтехимик»

«Сибирь» по буллитам одержала победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».
Счёт в матче на 14-й минуте открыл нападающий гостей Денис Вихарев, ему ассистировали Руслан Петрищев и Сергей Купцов. Через две минуты ответную шайбу забросил защитник «Сибири» Вадим Кудако с передачи Антона Шенфельда и Ника Шора.
На 32-й минуте «Нефтехимик» снова вышел вперёд благодаря усилиям форварда Сергея Купцова. Автор голевого паса — Кирилл Воробьёв. Хозяева на 40-й минуте во второй раз восстановили равновесие в счёте, отметился нападающий Евгений Чесалин, передачу сделал Денис Бодров.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В серии буллитов единственную удачную попытку совершил форвард Александр Шаров.
«Сибирь» одержала восьмую победу в последних девяти матчах, набрав 29 очков после 28 матчей, занимая шестое место в таблице Востока. «Нефтехимик» — восьмой, имея в своём активе 26 баллов после 27 игр.
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