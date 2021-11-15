Голдобин: не хочу называть Воробьёва злым тренером, но не могу сказать, что он добрый

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин рассказал о главном тренера клуба Илье Воробьёве, а также вспомнил эпизод из матча нынешнего сезона с «Сибирью» (3:1), когда наставник постучал ему кулаком по шлему после удаления. Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.
«Я не хочу называть его злым тренером, но не могу сказать, что он добрый. Я был у Никитина в ЦСКА, его тоже не считаю злым. Бывает, что тренеры срываются, пытаются нас замотивировать или подначивать. Считаю, что Илья Петрович знает, когда надо быть строгим, а когда спокойным.
Эпизод в матче с «Сибирью», когда Воробьёв постучал по шлему после моего удаления? Я уже забыл об этом. Ничего не помню (смеётся)!
Что в тот момент сказал тренер? Да помню, конечно, всё. Говорил, что типа «доигрался» (смеётся).
Поначалу было неприятно, что видео разошлось. Но в принципе с юмором отнёсся к этому. Ничего такого сверхъестественного в этом не было.
После того случая было много шуток в раздевалке на эту тему? Нет, всё было спокойно. Больше по шлему никто не стучал», — цитирует Голдобина Sport24.
- 15 ноября 2021
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