На матче минского «Динамо» и «Локомотива» произошла потасовка между болельщиками

В эти минуты в Минске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». На 14-й минуте первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев.
На трибунах «Минск-Арены» случилась небольшая потасовка между болельщиками «Динамо» и «Локомотива». Видео с инцидентом можно посмотреть по ссылке.
Также на третьей минуте на льду драку устроили защитник «Локомотива» Максим Осипов и форвард «Динамо» Роман Горбунов. Игрок гостей получил 5-минутный штраф за драку, хоккеист хозяев — штраф 2+10 минут как зачинщик.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Шайбы к этой минуте в матче забросили Дмитрий Коробов и Мальте Стрёмвалль («Динамо») и Даниил Мисюль («Локомотив»).
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